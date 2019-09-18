Махачкала, , 11:56 — REGNUM В Дагестане зафиксирован значительный рост попыток ввоза в Россию потенциально опасной растениеводческой продукции. Только за последний месяц госинспекторами в регионе было предотвращено 37 попыток транспортировки через границу продовольствия, зараженного вредителями, сообщили ИА REGNUM 18 августа в пресс-службе управления Россельхознадзора по республике.

За аналогичный период 2018 года, по данным надзорного ведомства, не было выявлено ни одной партии опасных продовольственных товаров. По мнению специалистов, резкое увеличение фактов обнаружения небезопасных грузов в первую очередь связано с общим ростом поставок продукции на российские рынки.

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Суммарный объем арестованных в Дагестане товаров, запрещенных к ввозу, в августе текущего года составил более 640 тонн. На рынки страны не попали зараженные томаты, картофель, репчатый лук, свежий перец, салат латук и сушеные цветы мальвы.

Партии опасных товаров, как уточнили в управлении, следовали в Россию из Азербайджана, Грузии и Ирана. Грузы возвращены в страны-экспортеры, а виновные лица привлечены к административной ответственности.

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