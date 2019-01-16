Дагестан: более 117 тонн товара из Ирана и Турции не пустили в Россию

Махачкала, , 09:18 — REGNUM Потенциально опасный изюм из Ирана и семена подсолнечника из Турции не смогли пройти пограничный контроль в Республике Дагестан и перейти государственную границу. Общий объем возвращенных обратно грузов составил более 117 тонн, сообщили ИА REGNUM 15 января в пресс-службе республиканского управления Россельхознадзора.

На пункте пропуска «Яраг-Казмаляр» надзорным органом были досмотрены три большегруза с семенами подсолнечника, прибывшие из Турецкой Республики. В ходе проверки выяснилось, что представленный фитосанитарный сертификат на товар является недействительным, а подкарантинная продукция не прошла предварительное уведомление.

На железнодорожном пункте пропуска «Дербент» были отобраны для анализа сметки из вагона, в котором перевозился изюм из Ирана. В результате лабораторных исследований был выявлен вредный карантинный объект — горчак ползучий. В отношении владельцев товарных партий составлены протоколы об административных правонарушениях.

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Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2018 года на железнодорожном пункте пропуска в Дербенте было задержано более 51 тонны зараженного хлопка. Партия прибыла в Россию из соседнего Азербайджана в контейнерном вагоне.

Результаты лабораторного анализа продукции показали наличие в ней вредных карантинных объектов. Специалисты Россельхознадзора республики не допустили ввоза товара на территорию России во избежание распространения заражённой продукции.