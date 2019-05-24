В Дагестане поставили заслон 200 тоннам заражённых овощей из-за границы

Махачкала, , 12:40 — REGNUM Более 191 тонны зараженных овощей из Азербайджана и Ирана пытались ввезти в Россию через дагестанский участок госграницы в период с 13 по 23 мая. Продукция следовала для продажи на рынках Московской области, а также Ростова-на-Дону, Екатеринбурга, Новосибирска и Минеральных Вод, сообщили ИА REGNUM 24 мая в пресс-службе управления Россельхознадзора Дагестана.

В десяти партиях овощей были обнаружены насекомые-вредители. В списке не попавшей за этот период на российский рынок продукции оказались картофель, репчатый лук, свежий перец и салат латук. Вся продукция возвращена обратно отправителям, а виновные лица привлечены к административной ответственности.

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Как сообщало ИА REGNUM, в январе пограничный контроль в Дагестане не смогли пройти потенциально опасный изюм из Ирана и семена подсолнечника из Турции. Общий объем возвращенных обратно грузов составил более 117 тонн. Перед этим, в декабре 2018 года, на железнодорожном пункте пропуска в городе Дербенте было задержано более 51 тонны зараженного хлопка из Азербайджана.

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