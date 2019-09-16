Москва, , 14:29 — REGNUM Адвокат Павел Чешков сообщал журналистам, что защита будет обжаловать приговор 24-летнему Павлу Устинову, осуждённому за нападение на сотрудника ОМОНа, передаёт «Интерфакс».

По словам Чешкова, будет подана жалоба на то, судом не исследованы ряд доказательства со стороны защиты. В частности, видеозапись, доказывающая, по мнению адвоката, что Устинов был задержан по ошибке и не участвовал в акции 3 августа.

Как сообщало ИА REGNUM, Тверской районный суд Москвы 16 сентября приговорил 24-летнего актёра Павла Устинова к 3,5 годам колонии общего режима за применение насилия к сотруднику ОМОНа. Суд признал его виновным в совершении преступления по ч. 2 ст. 318 УК РФ.

Инцидент произошёл во время уличной акции 3-го августа на Пушкинской площади в столице. Следствие отмечает, что сотрудник ОМОНа Александр Лягин провёл 20 дней в госпитале, получив вывих плеча. Гособвинение требовало лишить Устинова свободы сроком на шесть лет.

Читайте также: Закон суров, но это закон: чему учит «дело Устинова»?

Сам Павел Устинов вину не признал.

Читайте ранее в этом сюжете: Участника акции протеста в Москве осудили за нападение на бойца Росгвардии