Москва, , 08:12 — REGNUM Уголовное преследование в отношении основателя инвестиционной компании Baring Vostok Capital Partners (BVCP) Майкла Калви может быть прекращено. Основанием для этого может стать полученная следствием новая оценка стоимости акций компании International Financial Technology Group (IFTG). Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник.

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Так, эксперты оценили рыночную стоимость ценных бумаг, переданных банку «Восточный» в счёт погашения кредита, в 3,8 млрд рублей. при этом потерпевшая сторона утверждала, что их стоимость составляет 600 тыс. рублей.

Оценку на основании предоставленных документов, а также заключения аудитора PricewaterhouseCoopers, показаний свидетелей проводил специалист с 25-летним стажем работы. Новые данные экспертизы позволяют адвокатам обвиняемого, а также остальных фигурантов дела о крупном мошенничестве, ходатайствовать о прекращении их уголовного преследования за отсутствием состава преступления.

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Как сообщало ИА REGNUM, основатель инвестиционного фонда Baring Vostok Майкл Калви был задержан в середине февраля в Москве по уголовному делу о крупном мошенничестве почти на 2,5 млрд рублей. Следствие полагает, что эти деньги в начале 2017 года Калви похитил у банка «Восточный» при помощи мошеннической схемы. Бизнесмен якобы убедил совет директоров «Восточного» отдать свои голоса за соглашение об отступном, которое предполагало прощение кредита Первому коллекторскому бюро в обмен на пакет акций International Financial Technology Group S.C.A.

Фигурантами по уголовному делу проходят ещё пять человек, которые по решению Басманного суда Москвы были взяты под стражу. В апреле Калви перевели под домашний арест, срок которого заканчивается 13 октября. Бизнесмен себя виновным не признаёт.