Москва, , 18:56 — REGNUM

Басманный суд Москвы на заседании 8 июля принял решение о продлении срока домашнего ареста главы инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви ещё на три месяца.

Сам Калви и его защита просили суд изменить ему меры пресечения на подписку о невыезде или освобождение под залог в 5 млн рублей. Своё ходатайство инвестор обосновал тем, что уже дал показания, «убедительно объясняющие действия банка и необоснованность обвинения». Он также отметил, что в случае освобождения из-под ареста мог бы «более эффективно защищаться» на судебном процессе.

Тем не менее судья удовлетворил ходатайство следствия и продлил действующую меру пресечения для обвиняемого до 13 октября 2019 года.

Напомним, основатель инвестиционного фонда Baring Vostok Майкл Калви был задержан в середине февраля в Москве по уголовному делу о крупном мошенничестве. Следствие полагает, что он и ещё пятеро фигурантов в 2017 году под видом сделки с акциями похитили у банка «Восточный» около 2,5 млрд рублей. Калви себя виновным не признаёт.

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