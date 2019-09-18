Москва, , 07:30 — REGNUM За весь 2018 год в России произошло меньше ДТП с участием персональных электрических устройств передвижения малой мощности, чем за первые шесть месяцев 2019 года. Об этом сообщается на официальном сайте МВД РФ.

По итогам первого полугодия 2019 года в России произошло 40 дорожно-транспортных происшествий с участием персональных электрических устройств. В результате этих ДТП погибли два человека и 39 были ранены.

Стоит отметить, что за весь 2018 год в России произошло только 39 ДТП с участием этих средств передвижения. В них никто не погиб, а ранения получили 40 человек.

В связи с негативной тенденцией Минтранс России подготовил проект поправок в ПДД. В нём предлагается уточнить терминологию и ввести обязанности для новых участников движения.

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