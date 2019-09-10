Рига, , 13:41 — REGNUM Электросамокаты в Латвии всё чаще становятся причиной аварий, а эксперты в области безопасного дорожного движения требуют срочно внести поправки в ПДД, которые ограничат возраст использования электросамокатов, пишет латвийская газета Diena. Предлагается разрешить их использовать лицам, достигшим 14 лет.

По данным портала Mixnews, только за месяц электросамокаты стали причиной 21 ДТП. Самый громкий случай произошёл в минувшем августе, когда в Риге была сбита сотрудница детской больницы. Она получила сотрясение мозга и травму позвоночника. В итоге пострадавшую пришлось оперировать и вставлять в позвоночник два импланта. По этому инциденту возбуждено первое подобное в истории Латвии уголовное дело, хотя ранее полиция отказывалась, мотивируя, что электросамокаты приравнены к велосипедам и их использование детально не прописано в законах.

В настоящий момент в Латвии готовят изменения к ПДД, где статус электросамоката будет пересмотрен и его пользование детально нормировано.