Москва, , 12:26 — REGNUM В ходе обработки результатов опросов автовладельцев выяснилось, что средний возраст владельцев моделей Nissan в России составляет 38 лет. Об этом 17 сентября сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Владельцы Nissan, чей средний возраст составил 41 год чаще всего являются хозяевами моделей Terrano, Murano, X-Trail и Pathfinder. У владельцев Qashqai и Patrol средний возраст равен 40 годам. У обладателей седанов Almera этот показатель равен 38 годам. А вот у тех, кто ездит на Nissan Juke и Note средний возраст соответствует 37 годам.

Наиболее молодыми в этом возрастном рейтинге оказались владельцы спорткаров Nissan Skyline — их средний возраст составил 29 лет.

Результаты опроса получены путём обработки 8,9 тыс. анкет респондентов в возрастной группе от 18 до 65 лет.

Напомним, средний возраст российских автовладельцев машин Renault составляет 40 лет. Причём владельцы моделей Laguna и Symbol самые молодые. Их средний возраст составляет 36 лет. Данные результаты получены в результате опроса 5,9 тыс. респондентов в возрасте от 18 до 65 лет.

Читайте также: Подсчитан средний возраст жителя РФ