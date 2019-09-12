Москва, , 08:02 — REGNUM Средний возраст жителя России составляет 40,02 года, он увеличился почти на 1,5 года за десять лет. Такие данные приводит Росстат.

По данным на 1 января 2009 года жителю России в среднем было 38,8 года. Последние данные приведены на 1 января 2018 года, при этом женщины старше мужчин в среднем на пять лет: мужчинам — 37,26 года, женщинам — 42,41 года.

Самые молодые жители — в Чечне, где средний возраст составил 28,68 года. Далее идут Тува (29,75), Ингушетия (31,55), Дагестан (32,97) и Ямало-Ненецкий автономный округ (33,92), сообщает RT.

Наиболее зрелое население в Тамбовской области — 43,4 года, а также в Тульской (43,31), Рязанской (42,79), Пензенской (42,62) областях и Москве (42,3). Для вычисления показателя все возраста суммировали и поделили на число жителей страны.

Средний возраст 40 лет характерен для большинства развитых стран, отмечают эксперты. Вероятно, он будет расти из-за низкой рождаемости.

Как сообщало Иа, в России сократилось количество разводов. С января по июль 2019 года брак расторгла 621 пара из тысячи, тогда как в том же периоде прошлого года — 705 пар из тысячи.

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