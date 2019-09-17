Благовещенск, , 11:17 — REGNUM В Благовещенске подходит к завершению конкурс на замещение вакантной должности министра здравоохранения области, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Из поданных на рассмотрение 8 кандидатур в настоящее время осталось пять. Все они — самовыдвиженцы, никакие структуры своих кандидатов не заявляли. Условием конкурса является обязательное наличие высшего медицинского образования, а также своего видения перспектив развития системы здравоохранения Приамурья.

Отбором кандидатов занимается общественная комиссия, в состав которой входит 21 человек. Имена кандидатов могут быть обнародованы лишь после того, как со списком ознакомится губернатор Приамурья Василий Орлов.

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Как сообщало ИА REGNUM, после того, как в мае 2019 года свой пост покинул министр здравоохранения Приамурья, эта должность остаётся вакантной. При этом приамурское здравоохранение сотрясает череда скандалов.