Соледар, ДНР, , 10:50 — REGNUM За минувшие сутки украинские формирования 20 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 81 единицу боеприпасов, сообщили 17 сентября в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

На горловском направлении украинские формирования выпустили одну мину калибра 82 мм.

На донецком направлении ВСУ выпустили две мины калибра 120 мм, три мины калибра 82 мм, применили вооружение БТР, гранатомёты АГС, РПГ и СПГ, а также крупнокалиберное стрелковое оружие.

На мариупольском направлении украинские силовики сделали три выстрела из танкового орудия, выпустили пять мин калибра 120 мм и применили крупнокалиберное стрелковое оружие.

«В зоне обстрела со стороны вооружённых формирований Украины оказались следующие районы/населённые пункты: Гольмовский, Спартак, Донецк («Вольво-центр», посёлок шахты «Трудовская», посёлок шахты имени Абакумова), Александровка, Старомихайловка, Докучаевск, Коминтерново, Ленинское, Саханка», — сказано в сообщении.

По данным СЦКК, жертв среди мирного населения, а также разрушений гражданской инфраструктуры ДНР не зафиксировано.

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