Соледар, ДНР, 17 сентября 2019, 10:50 — REGNUM За минувшие сутки украинские формирования 20 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 81 единицу боеприпасов, сообщили 17 сентября в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).
На горловском направлении украинские формирования выпустили одну мину калибра 82 мм.
На донецком направлении ВСУ выпустили две мины калибра 120 мм, три мины калибра 82 мм, применили вооружение БТР, гранатомёты АГС, РПГ и СПГ, а также крупнокалиберное стрелковое оружие.
На мариупольском направлении украинские силовики сделали три выстрела из танкового орудия, выпустили пять мин калибра 120 мм и применили крупнокалиберное стрелковое оружие.
По данным СЦКК, жертв среди мирного населения, а также разрушений гражданской инфраструктуры ДНР не зафиксировано.
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