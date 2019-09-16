Донецк, , 15:46 — REGNUM Трое сотрудников МЧС ДНР получили знаки отличия «За заслуги перед Республикой» из рук главы ДНР Дениса Пушилина, сообщило 16 сентября «Донецкое агентство новостей».

«Глава ДНР Денис Пушилин вручил государственные награды — знак отличия «За заслуги перед Республикой» — трём сотрудникам МЧС, получившим ранения при целенаправленном обстреле со стороны позиций вооружённых формирований Украины во время ликвидации пожара в частном секторе посёлка Трудовские Петровского района Донецка», — сказано в сообщении.

Пушилин поблагодарил спасателей за выполнение служебных обязанностей в опасных для жизни условиях.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 сентября 2019 года во время тушения пожара на окраине Донецка один из сотрудников МЧС ДНР получил тяжёлые ранения. Позже в республиканском травматологическом центре ему ампутировали руку.

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