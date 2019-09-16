Донецк, 16 сентября 2019, 15:46 — REGNUM Трое сотрудников МЧС ДНР получили знаки отличия «За заслуги перед Республикой» из рук главы ДНР Дениса Пушилина, сообщило 16 сентября «Донецкое агентство новостей».
Пушилин поблагодарил спасателей за выполнение служебных обязанностей в опасных для жизни условиях.
Как сообщало ИА REGNUM, 12 сентября 2019 года во время тушения пожара на окраине Донецка один из сотрудников МЧС ДНР получил тяжёлые ранения. Позже в республиканском травматологическом центре ему ампутировали руку.
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