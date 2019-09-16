Нур-Султан, , 11:08 — REGNUM Современная система образования в Казахстане и мире не способна решить сегодняшних проблем. Об этом 16 сентября заявил директор компании BTS Education Саясат Нурбек, сообщает агентство «Казинформ».

По его мнению, отметки школьников за четверть и даже единое национальное тестирование не оказывается решающим фактором в жизни человека. Он также пожаловался на то, что инвестиции в сферу образования «не оказывают прямого влияния на успешность».

Нурбек привел в пример эксперименты по кардинальной трансформации в системе образования развитых стран и заявил, что Казахстан тоже должен обсуждать этот вопрос.

Отметим, 16 сентября в Нур-Султане проходит II Евразийский форум по обеспечению качества образования «Трансформация через цифровизацию: университеты и обеспечение качества».

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