Нур-Султан, , 13:19 — REGNUM

Школьным учителям в Казахстане планируют в два раза увеличить доплату за проверку тетрадей и классное руководство, сообщает 27 августа агентство «Казинформ» со ссылкой на проект закона «О статусе педагога».

Во время заседания правительства Казахстана министр образования и науки республики Асхат Аймагамбетов отметил, что указанные доплаты будут увеличены для 173 тыс. учителей. Кроме того, 7 тыс. педагогов получат доплату за степень магистра в размере 10 месячных расчетных показателей или 25 250 тенге ($65,2).

Министр добавил, что 100 тыс. работников образования получат 14 дополнительных дней отпуска. По итогам заседания правительство республики одобрило рассматриваемую редакцию законопроекта «О статусе педагога».

Как сообщало ИА REGNUM, 16 августа глава управления образования Нур-Султана Ануар Жангозин заявил, что на приобретение школьной формы и канцелярских товаров для школьников из малообеспеченных семей выделят 237 млн тенге ($613 тыс. по курсу на 16 августа).

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