Москва, , 08:30 — REGNUM В соцсетях обсуждают Call of Duty: Modern Warfare, в которой Россию переименовали в Кастовию. Открытый бета-тест игры стартовал на PS 4 12 сентября 2019 года, а завершится он сегодня, 16 сентября.

https://twitter.com/morozley/status/1173267833612046336

Геймеры обратили внимание, что в июле 2019 года описание игры сообщало, что местность около вымышленного города Таворск, в котором происходит действие игры, расположен в России. Сейчас игрокам сообщают, что страна называется «Кастовия».

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Напомним, полноценный релиз Call of Duty: Modern Warfare запланирован на 25 октября 2019 года. Ранее Sony сообщила, что российские геймеры не смогут сыграть в бета-версию игры, что касается остальных платформ, то тест на Xbox One и PC пройдёт с 19 по 23 сентября 2019 года.

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