Лос-Анджелес, США, , 12:46 — REGNUM Новая Call Of Duty: Modern Warfare может остаться без режима «королевской битвы». Об этом 3 сентября сообщил портал GameSpot.

В интервью журналистам разработчики проекта сообщили, что они любят этот режим и поклонники игры получат возможность поучаствовать в масштабных сетевых сражениях, однако «королевская битва» попросту «не поместится в коробку».

Они пояснили, что игра и так уже включает в себя множество функций и режимов. «Чего вы еще хотите?», — спросил, журналистов Тейлор Куросаки, являющийся одним из сотрудников студии Infinity Ward.

Читайте также: Ужасы на гигантском космическом корабле: вышел тизер Negative Atmosphere

Напомним, релиз шестнадцатой по счету во франшизе игры Call Of Duty: Modern Warfare запланирован на 25 октября 2019 года. Игра выйдет на платформах PS4, Xbox и ПК. Ранее арт-директор Infinity Ward Джоэл Эмсли заявил, что повление режима «королевской битвы» в игре «не исключено».

Читайте ранее в этом сюжете: В Австралии откроют киберспортивную арену площадью 2,7 кв. км