Москва, , 11:20 — REGNUM Прошедшие этим летом в Москве уличные протесты отражают реальные настроения людей, считают 44% участников опроса ИА REGNUM об этих событиях, и почти столько же — 42% — полагают, что те акции были провокацией. В опросе приняли участие 74 388 человек.

Генеральное распределение ответов на вопрос №5 «Как на Ваш взгляд, протестные акции в Москве отражают реальный накал настроений людей или люди повелись на спланированную и удавшуюся провокацию?», % Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Удивительно, но среди опрошенных из самой Москвы мнения распределились совсем по-другому: почти половина москвичей считает протестные акции спровоцированным.

Читайте также: «Шататели» своего собственного «режима»: Итоги опроса ИА REGNUM о митингах

Распределение симпатий в пользу участников протестов также в большей мере свойственно молодежи до 30-летнего возраста, респондентам с неоконченным средним образованием и учащимся, а также опрошенным с низким, очень низким или же вообще отсутствующим доходом. Примечательно, что большинство респондентов с очень высоким доходом относятся к версии оправданности протестов лучше, пусть и всего почти на 1 процентный пункт. Того же мнения, но в более существенных пропорциях, придерживаются занятые в шоу-бизнесе и в кредитно-финансовой сфере.

Что же силовиков, то более половины опрошенных из них считают случившиеся акции провокацией, но тем не менее 38% полагают, что протест оправдан. Мнения опрошенных чиновников, включая муниципальные, распределились практически поровну — по 43%.