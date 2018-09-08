Движение по Бутырской улице Москвы ограничат на месяц

Москва, , 08:40 — REGNUM С 10 сентября движение транспорта на участке Бутырской улице Москвы будет ограничено из-за реконструкции инженерных сетей. Об этом сегодня, 8 сентября, сообщает столичный департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Ограничение продлится с 10 сентября по 10 октября этого года.

Уточняется, что ограничение будет действовать на участке от съезда с Дмитровского проезда до 4-го Вятского переулка. В ходе работ будет поэтапно перекрываться одна полоса.

Ограничение движения связано с реконструкцией инженерных сетей в данной районе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, движение по ряду улиц в центре Москвы будет ограничено 8 и 9 сентября в связи с празднованием Дня города.