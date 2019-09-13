Эдмонтон, Канада, , 14:35 — REGNUM Научно-фантастический шутер Anthem станет бесплатным для подписчиков сервисов EA Access и Origin Access. Об этом 12 сентября сообщалось на официальном сайте Electronic Arts.

Подписчики обоих сервисов смогут ознакомиться с базовой версией Anthem. Сообщается, что разработчики не подготовили нового контента к релизу игры в EA Access и Origin Access.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ведущий продюсер Anthem Брюс Ирвинг ушёл из компании Bioware. Разработчик при этом отметил, что проект ждёт «яркое будущее».

Читайте ранее в этом сюжете: Популярная игра-приключение To the Moon выйдет на Nintendo Switch в январе