Эдмонтон, Канада, , 10:56 — REGNUM

Ведущий продюсер научно-фантастического экшена Anthem Брюс Ирвинг ушёл из Bioware. Об этом разработчик рассказал в своём Twitter-аккаунте 15 августа.

https://twitter.com/BenIrvo/status/1162042713904168960

Ирвингу предложили работу в другой компании, название которой пока не разглашается. Продюсер отметил, что с его уходом Anthem не станет хуже — по его словам, проект ждёт «яркое будущее».

Напомним, Anthem — это многопользовательский научно-фантастический шутер от компании Bioware. В нём игроки управляют высокотехнологичными экзоскелетами под названием джавелины и выполняют опасные задания в открытом мире.

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