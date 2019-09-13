Кэри, США, , 14:36 — REGNUM Несмотря на недовольство игроков, разработчики Fortnite вернули в игру роботов БРУТов. Об этом они сообщили в своём официальном Twitter-аккаунте 12 сентября.

https://twitter.com/FortniteGame/status/1172240988892520448

БРУТы снова появились во всех игровых режимах Fortnite. Разработчики не уточнили, изменились ли их характеристики и шанс появления в игре.

Ранее игроки высказывали недовольство роботами БРУТами в Fortnite. После этого разработчики уменьшили шанс их появления в игре, а позже и вовсе убрали машины из проекта.

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