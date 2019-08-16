Кэри, США, , 12:04 — REGNUM

Разработчики Fortnite рассказали, почему они не планируют убирать из игры роботов БРУТОВ. Официальное заявление появилось на сайте игры 15 августа.

По словам разработчиков, БРУТЫ помогают слабым игрокам одерживать больше побед, что делает всю игру более сбалансированной. Также представители Epic Games пообещали уменьшить вероятность появления роботов на арене, чтобы сделать столкновение с ними в конце матча более редкими.

Напомним, Fortnite — это популярная игра в поджанре «Королевская Битва» (Battle Royale) от компании Epic Games. В последнем обновление в игре появились БРУТЫ — огромные пилотируемые боевые роботы, делающие персонажа игрока значительно более сильным.

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