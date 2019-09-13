Волгоград, , 11:51 — REGNUM В Южном федеральном округе сохраняется высокая вероятность возникновения пожаров, а последние проверки выявили многочисленные нарушения установленных правил пожарной безопасности. Об этом 13 сентября на совещании по вопросам обеспечения безопасности в ЮФО заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

«В 2018 году в округе зарегистрировано более 59 тысяч пожаров и возгораний сухой растительности, от пожаров погибли 722 человека. Вероятность возникновения пожаров, в том числе лесных, сохраняется. В этом году массовые пожары на Дальнем Востоке и в Сибири показали, к каким тяжелым последствиям может привести игнорирование правил пожарной безопасности», — отметил секретарь Совбеза.

Как сообщало ИА REGNUM, в Белогорском районе Крыма в районе села Ударное крупный пожар уничтожил почти 200 гектаров леса. Позже из-за повышенной пожарной опасности на полуострове запретили посещать леса.

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