Волгоград, 13 сентября 2019, 11:51 — REGNUM В Южном федеральном округе сохраняется высокая вероятность возникновения пожаров, а последние проверки выявили многочисленные нарушения установленных правил пожарной безопасности. Об этом 13 сентября на совещании по вопросам обеспечения безопасности в ЮФО заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
Как сообщало ИА REGNUM, в Белогорском районе Крыма в районе села Ударное крупный пожар уничтожил почти 200 гектаров леса. Позже из-за повышенной пожарной опасности на полуострове запретили посещать леса.
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