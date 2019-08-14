Белогорск, Крым, 14 августа 2019, 11:53 — REGNUM
В Белогорском районе Крыма в районе села Ударное крупный пожар уничтожил почти 200 гектаров леса. Об этом ИА REGNUM 14 августа сообщили в пресс-службе МЧС Крыма.
Как сообщало ИА REGNUM, накануне на полуострове ликвидировали 11пожаров, на которых было спасено 15 человек. По данным специалистов крымского гидрометцентра, в ближайшие дни температура воздуха на полуострове поднимется до почти аномальных показателей.
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