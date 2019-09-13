Москва, , 11:24 — REGNUM Фармацевтическая компания «Санофи», которая производит лекарственное средство «Фризиум», подаст заявление на регистрацию этого препарата в России в течение месяца, заявила 13 сентября министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

«С учетом того, что этот препарат уже более 20 лет находится в обращении, это будет ускоренная регистрация без повторения клинических исследований», — сказала она.

Напомним, ранее сообщалось, что жительница Москвы была задержана на почте сотрудниками таможни при получении из-за рубежа посылки с сильнодействующим противосудорожным препаратом «Фризиум», который она приобрела для тяжелобольного сына. В России данный препарат в настоящее время не легализован.

Читайте также: Матери детей-инвалидов обратились к Путину после инцидентов с лекарствами