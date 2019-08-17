Москва, , 02:32 — REGNUM

Письмо президенту РФ Владимиру Путину написали матери детей-инвалидов, сообщила руководитель фонда «Вера» Нюта Федермессер в Facebook.

«Мамы, чьи головы на кону, уже написали обращение к президенту. Впервые. За компетентным ответом их обращение было перенаправлено в Минздрав РФ. Ждём», — написала Федермессер.

Обращение сделано после появления сообщений об уголовных преследованиях гражданок РФ, которые по почте выписывали из-за рубежа запрещённые в стране препараты. Письмо подписано 82 женщинами.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15 августа стало известно, что ещё одну женщину задержали на почте при получении из-за рубежа посылки с фризиумом, который она приобрела для лечения больного сына. Препарат в России не легализован.

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