Москва, , 08:34 — REGNUM Стоимость ОСАГО для аккуратных водителей заметно снизится после реформы расчета тарифов. Об этом заявил заместитель министра финансов Алексей Моисеев, пишет «Российская газета».

По его словам, для тех, кто соблюдает правила, не создает угрозы для других участников движения и не попадает в аварии, страхование будет обходиться дешевле в три-четыре раза. Так, для жителя Центральной России моложе 50 лет с 30-летним водительским стажем цена полиса может составить около 2,5 тыс. рублей, если он ни разу не попадал в аварии и установил тахограф на автомобиль.

В Российском союзе автостраховщиков (РСА) подсчитали, что самый дорогой полис будет обходиться в 15−16 тыс. рублей. Самым дорогим страхование будет для нарушителей правил дорожного движения и тех, кто опасно ведет себя на дорогах.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в РСА указали на снижение средней премии по полисам ОСАГО с января по июль 2019 года на 5,5% по сравнению с 2018 годом.

Читайте также: Средняя премия по ОСАГО в 2019 году снижается, но размер выплат растет