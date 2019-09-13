Москва, , 08:02 — REGNUM Переменная облачность ожидается в Москве 13 сентября. Воздух прогреется до +25 °С, сообщает Гидрометцентр России.

«23…25 градусов, переменная облачность», — говорится в сообщении.

В Московской области местами возможен небольшой и короткий дождь. Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 5−10 м/с.

Температурного рекорда не ожидается, отмечают синоптики. Самым теплым днем 13 сентября было в 1909 году, когда термометр показал +27,4 °С.

Как сообщало ИА REGNUM, за погоду в столице отвечает антицилон, который, однако, движется на север. Уже в выходные 14 и 15 сентября в Москве похолодает.

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