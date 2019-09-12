Токио, , 08:51 — REGNUM Геймдизайнер Хидео Кодзима опубликовал новый трейлер предстоящей игры Death Stranding в разрешении 4K. Ролик был выложен 12 сентября на его Twitter-странице.

https://twitter.com/KojiPro2015_EN/status/1171953011813302272

Длительность видео, получившем название «Брифинг» составляет более семи минут. Кодзима предложил геймерам узнать больше про историю Death Stranding и отметил, что этот ролик показывали на прошедшей недавно в Кёльне выставке Gamescom.

https://regnum.ru/news/society/2711420.html

Ранее глава студии Kojima Productions сообщил, что на предстоящей выставке 2019 Tokyo Game Show он представит 80 минут геймплея Death Stranding. Выставка начнет свою работу сегодня, 12 сентября, трансляция со стенда Kojima Productions начнется в 9:30 по московскому времени.

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