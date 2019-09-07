Токио, , 15:38 — REGNUM Хидео Кодзима опубликовал фотографии, на которых он запечатлен вместе с голливудской звездой Киану Ривзом. Соответствующую запись геймдизайнер разместил 7 сентября на своей странице в Twitter.

https://twitter.com/HIDEO_KOJIMA_EN/status/1170223627062538240

Создатель предстоящей игры Death Stranding в описании к фото сообщил, что снимки были сделаны в офисе его компании Kojima Productions, к сожалению, он не стал раскрывать причину визита Киану Ривза. Поклонники предположили, что появление актера в офисе Кодзимы как-то связано с тем, что он участвует в проекте игры Cyberpunk 2077.

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Ранее Хидео Кодзима сообщил, что в Death Stranding в дополнении к легкому режиму прохождения появится «очень легкий». Геймдизайнер пояснил: это сделано для того, чтобы игру смогли пройти любители кино (к проекту привлечены несколько известных актеров), которые плохо играют в видеоигры.

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