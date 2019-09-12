Вашингтон, , 08:58 — REGNUM Глава американской автокомпании Tesla Илон Маск опроверг слухи о том, что он подарил президенту Белоруссии Александру Лукашенко Tesla Model S P100D за $165 тысяч. Об этом Маск сообщил в своём Twitter.

Tesla S P100D Auto.tut.by

Ранее Лукашенко на встрече со школьниками сказал, что электрокар, которым он владеет уже два года, подарил ему Илон Маск.

«У меня есть электрическая машина «Тесла», я иногда ее тестирую. Маск подарил», — сообщил Лукашенко детям.

Однако один из пользователей интернета задал вопрос об электрокаре президента Белоруссии напрямую основателю компании Tesla.

«Вы подарили автомобиль президенту Белоруссии Александру Лукашенко?» — спросил пользователь.

«Эх, нет», — ответил Маск.

Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт подтвердила в интервью DW, что у Лукашенко действительно есть электрокар Tesla. При этом она пояснила, что автомобиль появился у белорусского лидера «с завода».

Напомним, в американском городе Баргерсвилл у полицейских появился первый электрокар Tesla Model 3. Глава местной полиции оценил служебный электрокар весьма высоко, сказав, что, данное авто гораздо лучше типичного для американской полиции Dodge Charger по управляемости. Кроме того, он отметил, что авто дёшево в обслуживании.

Читайте также: Житель Норвегии переделал Tesla Model S в катафалк