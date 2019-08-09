Осло, , 10:25 — REGNUM

Катафалк на основе Tesla Model S создал агент похоронного бюро из Норвегии Ян Эрик. Об этом сообщает портал 32cars.ru.

Катафалк Tesla Model S 32cars

Умелец уже создал четыре похоронных автомобиля Tesla. Три спецмодели заказчики уже получили. Четвертый автомобиль готов к продаже. Ян Эрик хочет выручить за катафалк 1 999 000 норвежских крон (около 14,4 млн рублей). Возможно это самый дорогой автомобиль Tesla в Норвегии, а может быть, даже и за её пределами.

По словам продавца, автомобильный дилер, через которого он реализует катафалк, предоставляет гарантию на скрытые неисправности и дефекты в течение пяти лет.

Напомним, владельцы электромобилей Model S и Model X Tesla, сделавшие предзаказ с 3 августа 2019 года, получат неограниченную бесплатную зарядку на высокоскоростных зарядных станциях Supercharger.

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