Санкт-Петербург, , 08:38 — REGNUM Атомный контейнеровоз «Севморпуть» будет заведён в Большой порт Санкт-Петербург при помощи буксиров. В настоящее время осуществляется подготовка к мероприятию, сообщила пресс-служба компании «Портовый флот».

Прибытие судна с ядерной энергетической установкой в Санкт-Петербург ожидается на 15−16 сентября 2019 года. Сейчас контейнеровоз идёт вдоль берегов Норвегии. Отмечается, что для работы во время прибытия судна экипажам буксиров и швартовным командам надлежит укомплектоваться средствами индивидуальной защиты и средствами замера радиации.

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В компании отметили, что контейнеровоз «Севморпуть» является единственным в мире транспортным судном с ядерной энергетической установкой. Он построен в Керчи на судостроительном заводе «Залив» и введен в эксплуатацию 31 декабря 1988 года.

29 августа 2019 года судно вышло из порта Петропавловск-Камчатский. На его борту находится 204 рефрижераторных контейнера с мороженой рыбой и 66 контейнеров с другими грузами.

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