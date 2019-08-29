Москва, , 19:44 — REGNUMАтомный лихтеровоз-контейнеровоз «Севморпуть» вышел из Петропавловска-Камчатского в Санкт-Петербург в тестовый рейс. Это начало реализации пилотного проекта Дирекции Северного морского пути (СМП) Госкорпорации «Росатом» и ФГУП «Атомфлот». Его конечной целью является обеспечение регулярных рейсов в летне-осеннюю навигацию по Севморпути и в целом создание регулярной действующей каботажной контейнерной линии между Дальним Востоком и Северо-Западом России.

В тестовом рейсе на борту «Севморпути» находится около 8,5 тыс тонн грузов, включая мороженную рыбопродукцию, при максимально возможной загрузке 26 тыс тонн.

Всего в 2019 году запланировано проведение двух тестовых рейсов.

Предполагается, что на первичном этапе основой грузопотока контейнерной линии с Дальнего Востока в европейскую часть России будет рыбная продукция. Основой обратной загрузки станет российская продукция для арктических проектов по добыче полезных ископаемых и социально-экономического развития Дальнего Востока.

Тестовые рейсы проводятся в рамках федерального проекта «Северный морской путь», реализуемого «Росатомом» согласно Комплексному плану модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года.

Использование СМП позволяет транспортировать грузы между Петропавловском-Камчатским и Санкт-Петербургом менее чем за 20 суток.

Атомный контейнеровоз «Севморпуть» — единственное в мире транспортное судно с ядерной энергетической установкой (мощностью 29 Мвт (40 000 л.с.), построенное на керченском судостроительном заводе «Залив» в 1988 году. Его длина — 260, м, ширина 32,2 м, водоизмещение — 61 880 т.