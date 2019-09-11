Варшава, , 16:10 — REGNUM Стал известен примерный период релиза предстоящей хоррор-игры Anthology of Fear, разработкой которой занимается студия RG Crew. Об этом 11 сентября сообщил портал DSOGaming.

Создатели игры сообщили геймерам, что Anthology of Fear выйдет в продажу в первом квартале 2020 года. В пресс-релизе они также написали, что решили по-новому взглянуть на жанр: в игре будут три совершенно разные истории, не связанные сюжетом и отличающиеся элементами геймплея.

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Anthology of Fear — это предстоящая игра в жанре психологических ужасов от первого лица. Изданием игры занимается компания Ultimate Games.

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