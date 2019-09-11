Токио, , 15:39 — REGNUM Популярная игра в жанре файтинг Street Fighter V в течение недели будет бесплатной для пользователей Steam. Об этом сообщалось на странице проекта в сервисе 10 сентября.

Поиграть в Street Fighter V бесплатно можно будет с 10 по 16 сентября 2019 года. Игроки смогут взять на себя управление одним из 20 бойцов (16 стандартных и 4 из нового сезонного абонемента).

Напомним, Street Fighter — это серия экшен-игр от японской компании Capcom. В ней игрок управляет тренированным бойцом и сражается с противниками на ограниченной арене.

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