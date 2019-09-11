Москва, , 15:04 — REGNUM Минприрорды России запускает проект по созданию арктической научной станции нового типа с использованием вмороженного в лёд ледокола «Капитан Драницын», заявил директор департамента государственной политики и регулирования в области гидрометеорологии, изучения Арктики, Антарктики и Мирового океана Сергей Хрущёв. Об этом 11 сентября сообщает пресс-служба ведомства.

Вопрос обеспечения национальных интересов России в Арктике и Антарктике накануне обсудили участники общественного совета при Минприроды РФ. Выступивший на нём Хрущёв напомнил о советском лидерстве в изучении арктических пространств, в том числе с использованием дрейфующих научных станций.

По словам чиновника, выход «Капитана Драницына» в плавание предварительно намечен на сентябрь 2020 года, а программа экспедиции направлена в Правительство России.

Отмечается, что в участники совещания обсудили другие проекты, которые позволят вести научные исследования в высоких широтах. В частности, в настоящее время ведётся строительство ледостойкой самоходной платформы «Северный полюс». Ввод платформы в эксплуатацию планируется в 2021 году, начало первого полноценного дрейфа запланировано на конец 2021 года.

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