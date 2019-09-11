Новосибирск, , 10:33 — REGNUM Возможности расширения списка стран-партнёров в области образования обсудят участники Международного форума сотрудничества «Образование. Бизнес. Культура — 2019», который проходит в Новосибирске 11−12 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе Новосибирского государственного технического университета НЭТИ.

Форум пройдет при участии полномочных и чрезвычайных Послов посольств иностранных государств в России, в том числе Бенина, Сенегала, Колумбии, Камеруна, Судана, Габона, Руанды, большинство из которых — африканские государства.

В рамках мероприятия стороны планируют подписать ряд соглашений о взаимодействии в области образования, науки, культуры, бизнеса с целью дальнейшего продвижения Новосибирской области на международном уровне.

Добавим, в настоящее время в 21 вузе и филиалах, расположенных в Новосибирской области, обучается более 7,8 тысяч иностранных студентов. В рамках реализации регионального проекта «Экспорт образования» планируется увеличить численность обучающихся из числа иностранных граждан вдвое — до 15,6 тыс. человек.

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