Додома, , 15:53 — REGNUM

Инвестирование в сектор образования — единственный способ помочь Африканскому континенту разрешить проблему недоедания, к таком мнению пришла группа ученых из различных правительственных центров и университетов.

По информации танзанийского новостного издания «ZanzibarLeo», как считают эксперты, образование, а также способность собирать и анализировать данные — это то, что поможет положить конец голоду в африканских странах.

Эксперты выдвинули данное предложение в связи с данными свидетельствующими об увеличении на континенте числа людей, страдающих от недоедания, а также росте показателей отставания в развитии и ухудшении проблемы пищевых отходов.

Согласно совместному докладу, опубликованному Всемирным банком, Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и Детским фондом Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ), Африка является единственным регионом в мире, в котором число детей возрастом менее пяти лет, отстающим в развитии, увеличилось в период с 2000 по 2018 гг. В докладе говорится, что за 18 лет количество африканских детей с задержкой роста увеличилось с 50,3 млн до 58,8 млн.

Помимо проблемы недоедания, в некоторых регионах юга Африки в последнее время наблюдается высокий уровень ожирения. В докладе отмечается, что процент детей с избыточным весом увеличился с 10,4% до 13% в южных районах Африки и с 8,1% до 10,6% в Северной Африке.

В связи с этим эксперты призвали страны принять особые меры для решения этой проблемы.

Эксперты из исследовательских институтов, ученые и правительственные чиновники подчеркнули, что решение проблем требует больших инвестиций в образование для повышения осведомленности о питании, а также использования статистики для мониторинга ситуации.

Один из экспертов Жаклин Лэндман, профессор Университета Саутгемптона, отметила, что использование школ в качестве системы поощрения практики здорового кормления будет одним из основных способов борьбы с недоеданием.

Подобные инициативы позволили странам достичь снижения числа детей в возрасте до пяти лет с задержкой роста. Показатель снизился с 51% до 38% в период с 2005 по 2015 гг.

В Гане была внедрена программа медико-санитарного просвещения более чем в 150 деревнях.

Программа помогает обеспечить образование в области здравоохранения и питания, а также соответствующие вспомогательные услуги, дабы обеспечить детей основными жизненными навыками, которые способствуют росту выживаемости детей и улучшению результатов обучения.

Гана, наряду с Кенией, Либерией, Замбией, Намибией, Нигером, Сьерра-Леоне и Эфиопией, входит в число стран, добившихся наибольших успехов в сокращении числа случаев задержки роста у детей.