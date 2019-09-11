Магас, , 08:53 — REGNUM В Ингушетии состоялся суд по делу о покушении на имама Насыр-Кортской мечети Хамзата Чумакова. Из троих обвиняемых по делу, которые оказались на скамье подсудимых, осудили к реальным срокам наказания лишь двоих. Третий был отпущен на свободу из зала суда. При этом наказание они получили не за покушение, а за незаконное хранение оружия, пишет «Интерфакс».

Правосудие AJEL

По данным агентства, решение Назрановского районного суда выносилось с учетом вердикта суда присяжных. А они посчитали недоказанной вину подсудимых в покушении на имама и оправдали их. В итоге суд назначил одному из обвиняемых наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет, другому — на 4,5 года.

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Как сообщало ИА REGNUM, покушение на имама Чумакова состоялось в сентябре 2017 года. Двое злоумышленников, недовольных проповедями священнослужителя, решили убить его, подорвав после пятничной молитвы самодельное взрывное устройство. К покушению они привлекли знакомого, не посвятив его при этом в свои преступные планы. Однако теракт не удался, заговорщиков взяли с поличным сотрудники ФСБ.

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