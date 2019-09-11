Магадан, Магаданская область, 11 сентября 2019, 06:49 — REGNUM В ходе личного приёма к мэру Магадана Юрию Гришану обратился 86-летний житель с необычной просьбой, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
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Пенсионер, постоянно живёт в Доме ветеранов, а его родные все далеко от него — на юге России.
По его словам, квартира ему не нужна — он бы хотел устроиться в такое же социальное заведение в Новороссийске.
Юрий Гришан обещал посодействовать в решении вопроса.
Как сообщало ИА REGNUM, дальневосточники, несмотря на усилия властей всех уровней, всё чаще принимают решение о переезде в другие регионы страны.