Магадан, Магаданская область, , 06:49 — REGNUM В ходе личного приёма к мэру Магадана Юрию Гришану обратился 86-летний житель с необычной просьбой, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Пенсионер, постоянно живёт в Доме ветеранов, а его родные все далеко от него — на юге России.

По его словам, квартира ему не нужна — он бы хотел устроиться в такое же социальное заведение в Новороссийске.

Юрий Гришан обещал посодействовать в решении вопроса.

Как сообщало ИА REGNUM, дальневосточники, несмотря на усилия властей всех уровней, всё чаще принимают решение о переезде в другие регионы страны.