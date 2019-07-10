Петропавловск-Камчатский, , 05:35 — REGNUM

Жители регионов Дальнего Востока всё чаще ищут работу с переездом. К такому выводу пришли аналитики портала HeadHunter, изучив список резюме из дальневосточных субъектов. С Камчатки мечтают уехать на юг и запад страны 28% соискателей рабочих мест, из Приморья — треть трудоспособного населения, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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28% соискателей работы с Камчатки мечтают переехать в другие регионы России. Больше всего жители полуострова хотели бы переехать в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Краснодар, Владивосток. Речь идёт только о камчатцах, обратившихся в поисках работы на портал HeadHunter.

Впрочем, данное исследование только подтверждает другое, выполненное ВЦИОМ, согласно которому 57% жителей Камчатки мечтают уехать из региона навсегда.

Пока камчатцы мечтают уехать во Владивосток, приморцы сами пакуют чемоданы. По данным HeadHunter, 31% жителей региона готовы покинуть родной край, при условии, что найдут работу на новом месте.

Приморцы, в большинстве своём, хотят переехать на работу в Москву, Санкт-Петербург, в Хабаровск, на Сахалин. Кроме того, всё больше становится тех, кто не рассматривает Россию в качестве страны, где он может найти работу. Приморцы хотят уехать на работу в соседний Китай, в США, Канаду и Южную Корею.

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Как сообщало ИА REGNUM, не лучше обстоят дела и в других регионах ДФО. Так, Хабаровский край массово теряет рабочие места, кадры и малый бизнес. За 7 лет «опережающего развития» регион утратил 40 тыс. высококвалифицированных работников. В 2019 году сокращения на крупнейших, градообразующих предприятиях края продолжаются. За год в регионе закрылись 1700 малых предприятий. Хабаровскстат фиксирует массовый отъезд жителей региона на юг и запад страны. За 2018 год за счёт оттока население края уменьшилось на 7000 человек, первое полугодие 2019 года не принесло хороших новостей — с января по май население региона сократилось ещё на 1000 человек.

Стремительно теряет население и Колыма. В конце июня глава региона Сергей Носов назвал человеческие потери «обвальными». Смертность в Магаданской области в два раза выше, чем в 90-х годах прошлого века.