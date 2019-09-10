Харьков, Украина, , 12:36 — REGNUM Харьковский окружной административный суд признал незаконным возвращение проспекту маршала Георгия Жукова исторического названия, сообщило 10 сентября издание Liga.net со ссылкой на материалы суда.

«Признать противоправным и отменить решение Харьковского городского совета Харьковской области 27 сессия седьмого созыва от 19 июня 2019 года N1667/19 «О рассмотрении электронной петиции», — сказано в решении суда.

Директор Института национальной памяти Украины (УИНП) Владимир Вятрович расценивает данное решение как победу:

«Победа! Суд отменил решение Харьковского горсовета о переименовании проспекта Григоренко в проспект Жукова», — написал он на своей странице в социальной сети Facebook.

Напомним, 2 июня 2019 года вандалы разрушили в Харькове бюст советского полководца Георгия Жукова. Мэр города Геннадий Кернес пообещал восстановить памятник и вернуть близлежащему проспекту историческое название.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее УИНП обратился в правоохранительные органы с требованием возбудить уголовное дело против властей Харькова, которые якобы нарушили закон «о декоммунизации».

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