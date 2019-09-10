Харьков, Украина, 10 сентября 2019, 12:36 — REGNUM Харьковский окружной административный суд признал незаконным возвращение проспекту маршала Георгия Жукова исторического названия, сообщило 10 сентября издание Liga.net со ссылкой на материалы суда.
Директор Института национальной памяти Украины (УИНП) Владимир Вятрович расценивает данное решение как победу:
Напомним, 2 июня 2019 года вандалы разрушили в Харькове бюст советского полководца Георгия Жукова. Мэр города Геннадий Кернес пообещал восстановить памятник и вернуть близлежащему проспекту историческое название.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее УИНП обратился в правоохранительные органы с требованием возбудить уголовное дело против властей Харькова, которые якобы нарушили закон «о декоммунизации».
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