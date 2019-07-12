Киев, 12 июля 2019, 16:17 — REGNUM
Украинский институт национальной памяти (УИНП) обратился в прокуратуру в связи с восстановлением в Харькове памятника советскому маршалу Георгию Жукову. Об этом 12 июля заявили в пресс-службе института.
УИНП попросил прокуратуру обратиться в суд и обязать городской совет Харькова демонтировать памятник, поскольку он якобы символизирует «коммунистический тоталитарный режим».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Харькове установили на место снесённый радикалами памятник Жукову, а также вернули его имя одному из проспектов города.
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