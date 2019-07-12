Киев, , 16:17 — REGNUM

Украинский институт национальной памяти (УИНП) обратился в прокуратуру в связи с восстановлением в Харькове памятника советскому маршалу Георгию Жукову. Об этом 12 июля заявили в пресс-службе института.

«Институт просит Нацполицию проверить обстоятельства установки в Харькове 11 июля 2019 года памятника, посвящённого Георгию Жукову, возбудить уголовное производство, обеспечить в пределах компетенции проведение расследования указанных обстоятельств и привлечение виновных лиц к ответственности», — сказано в заявлении.

УИНП попросил прокуратуру обратиться в суд и обязать городской совет Харькова демонтировать памятник, поскольку он якобы символизирует «коммунистический тоталитарный режим».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Харькове установили на место снесённый радикалами памятник Жукову, а также вернули его имя одному из проспектов города.

Читайте также: В Харькове восстановили снесённый памятник маршалу Жукову