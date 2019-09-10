Ташкент, , 09:25 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ о создании агентства по развитию президентских, творческих и специализированных школ при правительстве республики, сообщает 10 сентября агентство «УзА».

В документе указано, что в подчинение новому ведомству предлагается передать президентские школы. Указ также регламентирует основные задачи агентства.

В частности, агентство должно вырабатывать единую государственную политику в сфере выявления, отбора, обучения и воспитания молодежи в специализированных школах, а также выполнять ряд других задач.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале сентября президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ «О дополнительных мерах по дальнейшему совершенствованию системы профессионального образования».

Читайте также: Выпускники техникумов в Узбекистане смогут поступать в вузы без экзаменов