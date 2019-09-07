Ташкент, , 08:51 — REGNUM Выпускники техникумов в Узбекистане получили право продолжать обучение в высших учебных заведениях республики на основе индивидуального собеседования, сообщает 7 сентября издание «Подробно.uz» со ссылкой на министерство юстиции республики.

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Отмечается, что президент республики Шавкат Мирзиёев подписал указ «О дополнительных мерах по дальнейшему совершенствованию системы профессионального образования».

В рамках указа в республике планируется создать сеть образовательных учреждений с внедрением новой системы начального и среднего специального профессионального образования, в которую войдут профессиональные школы, колледжи и техникумы.

Отметим, согласно указу президента, 388 зданий профессиональных колледжей планируется использовать в качестве школ. Всего же на ремонтно-строительные работы при подготовке к новому учебному году было истрачено 2,68 трлн сумов ($286 млн).

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