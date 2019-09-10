Москва, , 08:21 — REGNUM Парку «Зарядье» исполняется два года. Он был открыт 8 сентября 2017 года в день празднования 870-летия Москвы, сообщили в Стройкомплексе.

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За время работы самый крупный парк в Москве посетили 23 млн человек.

В «Зарядье» собраны уникальные коллекции, представлены памятники культуры и артефакты. Главная достопримечательность — «парящий мост».

В 2018 году в парке «Зарядье» открылся концертный зал.

Как сообщало ИА REGNUM, концертный зал в парке «Зарядье» открылся 8 сентября 2018 года в День города концертом оркестра Мариинского театра под управлением маэстро Валерия Гергиева.

Ране на эту тему Зал «Зарядье» в Москве открывается выступлением оркестра Мариинского театра