Зал «Зарядье» в Москве открывается выступлением оркестра Мариинского театра

Москва, , 11:08 — REGNUM 8 сентября, в День города, в парке «Зарядье» в самом центре Москвы концертом оркестра Мариинского театра под управлением маэстро Валерия Гергиева откроется самый современный концертный зал в столице. В программе вечера выступления звезд оперной сцены — Анны Нетребко, Альбины Шагимуратовой, Юсифа Эйвазова, Ильдара Абдразакова, выдающихся пианистов Дениса Мацуева и Даниил Трифонова. Будут исполнены произведения русской и зарубежной классики.

На открытие концертного зала «Зарядье» будет присутствовать президент России Владимир Путин

9 сентября на новую сцену поднимутся Российский национальный оркестр под управлением Михаила Плетнева и известные оперные исполнители.

Концертный зал «Зарядье» располагает двумя залами — на 1600 мест и 400.