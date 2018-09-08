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Зал «Зарядье» в Москве открывается выступлением оркестра Мариинского театра

Культура

На открытие концертного зала «Зарядье» будет присутствовать президент России Владимир Путин

Зал «Зарядье» в Москве открывается выступлением оркестра Мариинского театра
Эдгар Дега. Оркестр Оперы (фрагмент). 1868-1869

Москва, 8 сентября 2018, 11:08 — REGNUM  8 сентября, в День города, в парке «Зарядье» в самом центре Москвы концертом оркестра Мариинского театра под управлением маэстро Валерия Гергиева откроется самый современный концертный зал в столице. В программе вечера выступления звезд оперной сцены — Анны Нетребко, Альбины Шагимуратовой, Юсифа Эйвазова, Ильдара Абдразакова, выдающихся пианистов Дениса Мацуева и Даниил Трифонова. Будут исполнены произведения русской и зарубежной классики.

На открытие концертного зала «Зарядье» будет присутствовать президент России Владимир Путин

9 сентября на новую сцену поднимутся Российский национальный оркестр под управлением Михаила Плетнева и известные оперные исполнители.

Концертный зал «Зарядье» располагает двумя залами — на 1600 мест и 400.

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Культурная хроника
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