Москва, , 17:37 — REGNUM Законопроект об учете период ухода за инвалидами I группы в страховой стаж внесли в Госдуму депутаты от КПРФ во главе с Геннадием Зюгановым, передает корреспондент ИА REGNUM 9 сентября.

Поправками закон «О страховых пенсиях» предлагается распространить на «трудоспособных лиц, осуществлявших постоянный уход за инвалидами I группы, достигших возраста: мужчины 55 лет, женщины 50 лет, если они имеют страховой стаж соответственно не менее 20 и 15 лет».

Принятие закона, отмечают авторы, позволит восстановить справедливый подход к оценке труда граждан, осуществляющим уход за лежачими инвалидами I группы на дому, что «неимоверно трудно во всех отношениях, и в финансовых, и медицинских и социально-бытовых условиях».

Более того, эти граждане, не имеют никаких источников существования, кроме компенсационных выплат, составляющих, по общему правилу, 1200 рублей в месяц, при том, что для ее получения необходимо отсутствие иного дохода у лица, осуществляющего уход.

«Данная новация поможет сэкономить бюджетные средства и улучшить качество жизни инвалидов и престарелых, а также оказать государственную поддержку сами гражданам, близким родственникам, осуществлявшим уход за тяжелыми больными инвалидами I группы», — указали парламентарии.

Законопроект о повышенных выплатах за уход за инвалидом I группы внесли в Госдуму 10 июня 2019 года депутаты фракции ЛДПР во главе с вице-спикером нижней палаты парламентаИгорем Лебедевым. Выплаты предлагалось установить в размере 10 тыс. рублей.